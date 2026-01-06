Ordu'da Son Bir Haftada 12 bin 410 Araç Kontrolü

Ordu’da son bir haftada polis ekipleri 12 bin 410 araç ve sürücüsünü denetledi; 2 bin 998 sürücüye işlem uygulandı, 43 araç trafikten men edildi, 51 ehliyet geri alındı.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 11:20
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 11:20
Emniyetin sıkı trafik denetimleri sonucu çok sayıda işlem yapıldı

Ordu’da polis ekipleri, trafik kazalarını azaltmaya yönelik yürüttükleri denetimlerde son bir haftada 12 bin 410 araç ve sürücüsünü kontrol etti. Denetimler, şehir genelinde yoğun şekilde sürdürüldü.

2 bin 998 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden işlem uygulanırken, 43 araç trafikten men edildi ve 51 sürücünün ehliyeti geri alındı.

Emniyetten yapılan açıklamada, aynı dönemde il genelinde 37 yaralanmalı trafik kazası meydana geldiği ve bu kazalarda 50 kişinin yaralandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde uygulanan cezai işlemlerin dökümü şöyle:

51 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 58 sürücüye modifiyeli araç kullanmaktan, 22 araç sürücüsüne hatalı şerit değiştirmekten işlem yapıldı. Ayrıca 105 araç sürücüsüne kırmızı ışık ihlalinden, 413 araç sürücüsüne hız sınırlarını aşmaktan, 83 araç sürücüsüne seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 127 araç sürücüsüne emniyet kemeri kullanmamaktan, 53 motosiklet sürücüsüne kask kullanmamaktan ve 2 araç sürücüsüne drift suçundan cezai işlem uygulandı.

Ekiplerin diğer denetimleriyle birlikte toplam kontrol ve uygulama rakamları yine 12 bin 410 araç kontrolü, 2 bin 998 sürücüye işlem, 43 aracın trafikten men edilmesi ve 51 sürücü belgesinin geri alınması şeklinde kayda geçti.

Yetkililer, trafik güvenliğini artırmaya yönelik denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

