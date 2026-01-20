Ordu'da Tır 600 Metrelik Uçuruma Yuvarlandı — Kaza Anı Kamerada

Ordu'nun Korgan ilçesinde yem yüklü tır, kar nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandı; kazayı güvenlik kamerası kayıt altına aldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:59
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:59
Kaza ve müdahale

Ordu'nun Korgan ilçesinde, yem yüklü tır kar nedeniyle kayganlaşan yoldan çıkarak yaklaşık 600 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay, ilçeye bağlı Tepe Mahallesi, Köyceğiz Küme Evleri mevkiinde dün öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. (36) idaresindeki 05 EP 777 plakalı tır, kar ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybetti. Sürücü, tırdan atlayarak kazadan yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri müdahale etti; sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaza anı, bölgede bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, rampa aşağı inen tırın kontrolden çıkarak hızla uçuruma doğru ilerlediği, yoldan çıktıktan sonra kısa süre duraksadığı ve ardından devrilerek uçuruma düştüğü anlar yer alıyor. Kaydı izleyen vatandaşların panik halinde koştuğu da görüntülere yansıyor.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

