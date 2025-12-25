Ordu Kumru'da Elektrik Tellerine Temas Eden Ağaç Dalları Planlı Kesildi

Ordu'nun Kumru ilçesinde elektrik tellerine temas eden ağaç dalları planlı şekilde kesildi

Demircili Mahallesi'nde güvenlik için kontrollü müdahale

Ordu'nun Kumru ilçesinin Demircili Mahallesi sakinleri, elektrik tellerine temas eden ve tehlike oluşturan ağaç dallarını mahalle muhtarlığına bildirdi.

Bildirim üzerine bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda, bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanarak, alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda tellerle temas eden dallar kontrollü şekilde kesildi.

Demircili Mahalle Muhtarı Mehmet Evin, kesim çalışmalarının 2 gün boyunca devam ettiğini ve girişimlerin elektrik dağıtım şirketi ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

