DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,54 -0,03%
BITCOIN
3.749.757,09 0,03%

Ordu Kumru'da Elektrik Tellerine Temas Eden Ağaç Dalları Planlı Kesildi

Kumru'nun Demircili Mahallesi'nde elektrik tellerine temas eden tehlikeli ağaç dalları, planlı kesinti ve alınan güvenlik önlemleriyle kontrollü şekilde temizlendi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:16
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:16
Ordu Kumru'da Elektrik Tellerine Temas Eden Ağaç Dalları Planlı Kesildi

Ordu'nun Kumru ilçesinde elektrik tellerine temas eden ağaç dalları planlı şekilde kesildi

Demircili Mahallesi'nde güvenlik için kontrollü müdahale

Ordu'nun Kumru ilçesinin Demircili Mahallesi sakinleri, elektrik tellerine temas eden ve tehlike oluşturan ağaç dallarını mahalle muhtarlığına bildirdi.

Bildirim üzerine bölgeye gelen elektrik dağıtım şirketi yetkilileri inceleme yaptı. Yapılan değerlendirme sonucunda, bölgede planlı elektrik kesintisi uygulanarak, alınan güvenlik önlemleri doğrultusunda tellerle temas eden dallar kontrollü şekilde kesildi.

Demircili Mahalle Muhtarı Mehmet Evin, kesim çalışmalarının 2 gün boyunca devam ettiğini ve girişimlerin elektrik dağıtım şirketi ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDE ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS EDEN AĞAÇ DALLARI PLANLI ŞEKİLDE...

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDE ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS EDEN AĞAÇ DALLARI PLANLI ŞEKİLDE KESİLDİ.

ORDU’NUN KUMRU İLÇESİNDE ELEKTRİK TELLERİNE TEMAS EDEN AĞAÇ DALLARI PLANLI ŞEKİLDE...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Karakaya: 2025'te Bitlis'te Asayiş Raporu — Operasyon ve Yakalamalar
2
İrtikap Soruşturması: Yahşihan Eski Başkanı Türkyılmaz Tahliye Edildi
3
Elmalı'da 'Sakızmatik' Kumar Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
4
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
5
Karaman'da Kepçeyle Kaçak Kazı: 14 Kişi Suçüstü Yakalandı
6
Karaman’da Kepçeli Tarihi Eser Operasyonu: 14 Gözaltı
7
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kaza: Merdiven Basamakları İşyerine Dalmayı Engelledi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması