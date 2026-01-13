Orhangazi'de Motosiklet Kazası: 31 Yaşındaki Furkan Koç Ağır Yaralandı

Kaza detayları ve sağlık durumu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dün gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında, 31 yaşındaki Furkan Koç ağır yaralandı.

Saat 03.30 sıralarında, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy kavşağında gerçekleşen kazada iddialara göre, 16 VZ 940 plakalı motosikletiyle Yeniköy yolunda seyir halinde olan Furkan Koç (31), motosikletin kontrolünü kaybederek savruldu. Metrelerce sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Furkan Koç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından genç adam, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

