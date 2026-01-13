Orhangazi'de Motosiklet Kazası: 31 Yaşındaki Furkan Koç Ağır Yaralandı

Orhangazi-İznik kara yolunda Yeniköy kavşağında motosiklet kazası; Furkan Koç (31) ağır yaralandı ve Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 12:48
Kaza detayları ve sağlık durumu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde dün gece yarısı meydana gelen motosiklet kazasında, 31 yaşındaki Furkan Koç ağır yaralandı.

Saat 03.30 sıralarında, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy kavşağında gerçekleşen kazada iddialara göre, 16 VZ 940 plakalı motosikletiyle Yeniköy yolunda seyir halinde olan Furkan Koç (31), motosikletin kontrolünü kaybederek savruldu. Metrelerce sürüklenen sürücü ağır yaralandı.

Olay yerine yapılan ihbar üzerine ambulans sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde gerçekleştirilen Furkan Koç, ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalelerin ardından genç adam, hayati tehlike kaydı ile Bursa Şehir Hastanesine sevk edildi.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

