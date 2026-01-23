Osmaniye'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı

Osmaniye Düziçi'nde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 2 kişi yol kenarındaki kanala düşerek yaralandı; hastaneye kaldırıldılar.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 13:05
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 13:13
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yol kenarındaki kanala düşerek yaralandı.

Kaza Detayları

Edinilen bilgilere göre, Mahsur P. yönetimindeki 80 AGM 111 plakalı otomobil ile 80 AIA 477 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi, motosikletle birlikte yol kenarındaki kanala düştü.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanal içerisinden çıkarılan yaralı gençler, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları