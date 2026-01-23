Osmaniye'de Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosiklette bulunan 2 kişi yol kenarındaki kanala düşerek yaralandı.
Kaza Detayları
Edinilen bilgilere göre, Mahsur P. yönetimindeki 80 AGM 111 plakalı otomobil ile 80 AIA 477 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosikletteki iki kişi, motosikletle birlikte yol kenarındaki kanala düştü.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kanal içerisinden çıkarılan yaralı gençler, ambulansla Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
