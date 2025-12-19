Payas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
Olayın Detayları
Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Payas ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi ve araç içi yapılan aramada önemli deliller elde edildi.
Ele geçirilenler: 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet fişek ve 11,9 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde.
Araçta bulunan T.B., İ.M. ve F.İ. adlı şahıslar hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.
PAYAS’TA UYUŞTURUCU OPERASYONU; 3 GÖZALTI