Payas'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi

Hatay'ın Payas ilçesinde durdurulan araçta ruhsatsız silah, 23 fişek ve 11,9 gram uyuşturucu ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 15:01
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 15:01
Olayın Detayları

Hatay Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında Payas ilçesinde durumundan şüphelenilen bir otomobil durduruldu. Araçta bulunan 3 kişi ve araç içi yapılan aramada önemli deliller elde edildi.

Ele geçirilenler: 1 adet kurusıkı tabanca, 23 adet fişek ve 11,9 gram uç diye tabir edilen uyuşturucu madde.

Araçta bulunan T.B., İ.M. ve F.İ. adlı şahıslar hakkında adli işlem yapılmak üzere gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

