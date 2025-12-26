DOLAR
42,92 -0,17%
EURO
50,63 0,52%
ALTIN
6.246,17 -1,23%
BITCOIN
3.816.570,89 -1,19%

Pendik Kaynarca'da Park Halindeki Araçta Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

25 Aralık'ta Pendik Kaynarca'da park halindeki araçta mahsur kalan çocuk, itfaiye ekipleri tarafından cam kırılarak kurtarıldı ve ailesine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 16:56
Pendik Kaynarca'da Park Halindeki Araçta Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Pendik Kaynarca'da Park Halindeki Araçta Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın detayları ve müdahale

25 Aralık günü Pendik Kaynarca Bahattin Veled Caddesi Ölçü Sokak'ta park halindeki bir araç içinde bir çocuk mahsur kaldı. İddiaya göre çocuk, bilinmeyen bir nedenle aracın içerisinde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç camı güvenli bir şekilde kırıldı ve çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ardından araç içindeki çocuk, ailesine teslim edildi.

PENDİK KAYNARCA'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ İÇİNDE MAHSUR KALAN ÇOCUK, İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN...

PENDİK KAYNARCA'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ İÇİNDE MAHSUR KALAN ÇOCUK, İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

PENDİK KAYNARCA'DA PARK HALİNDEKİ ARAÇ İÇİNDE MAHSUR KALAN ÇOCUK, İHBAR ÜZERİNE OLAY YERİNE GELEN...

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Burdur’da 'yasak ilişki' cinayeti: Savcı 3 sanık için ağırlaştırılmış müebbet istedi
2
Sinop'ta Motosiklet Kazası: Gelincik Mahallesi'nde Sürücü Yaralandı
3
Çorum Bayat'ta Kaçak Silah Operasyonu: Çok Sayıda Silah Ele Geçirildi
4
Sinop'ta Trafik Kazası: Motosiklet Minibüse Çarptı, 1 Yaralı
5
Çorum’da Polis Operasyonunda Aranan 9 Kişi Yakalandı
6
Kırşehir'de Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu: 20 Litre Ele Geçirildi
7
MİT Koordinasyonunda Siber Casusluk Operasyonu: 4 Gözaltı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı