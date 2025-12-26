Pendik Kaynarca'da Park Halindeki Araçta Mahsur Kalan Çocuk İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Olayın detayları ve müdahale

25 Aralık günü Pendik Kaynarca Bahattin Veled Caddesi Ölçü Sokak'ta park halindeki bir araç içinde bir çocuk mahsur kaldı. İddiaya göre çocuk, bilinmeyen bir nedenle aracın içerisinde kaldı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç camı güvenli bir şekilde kırıldı ve çocuk bulunduğu yerden çıkarıldı.

Ardından araç içindeki çocuk, ailesine teslim edildi.

