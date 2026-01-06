Pendik'te Kırmızı Işıkta Yol Verme Kavgası Kamerada

Olay yeri: Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi

Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran otomobil sürücüsü ile servis aracı şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede, çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.

O anlar, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntüler kavgayı anbean yansıttı.

