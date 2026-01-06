Pendik'te Kırmızı Işıkta Yol Verme Kavgası Kamerada

Pendik Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi'nde kırmızı ışıkta yol verme meselesi yüzünden çıkan sürücü kavgası, çevredeki sürücülerin müdahalesiyle son buldu; anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay yeri: Kurtköy Mahallesi Ankara Caddesi

Pendik'te kırmızı ışıkta bekleyen iki sürücü arasında yol verme meselesi nedeniyle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre, kırmızı ışıkta duran otomobil sürücüsü ile servis aracı şoförü arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarından inerek birbirlerine saldırdı. Yaşanan arbede, çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle sona erdi.

O anlar, olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi; görüntüler kavgayı anbean yansıttı.

