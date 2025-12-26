DOLAR
Pınarhisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Pınarhisar ilçesinde Ceylanköy-Ataköy yolunda 34 JD 5369 plakalı aracın yoldan çıkması sonucu 2 kişi yaralandı; yaralılar hastanede tedavi altına alındı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 19:55
Pınarhisar'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Pınarhisar'da Trafik Kazası: 2 Kişi Yaralandı

Kaza ve Müdahale

Kırklareli’nin Pınarhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, ilçeye bağlı Ceylanköy ile Ataköy arasındaki yolda gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki 34 JD 5369 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada araçta bulunan iki kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra, Pınarhisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma ve kaza nedeninin tespiti için çalışmalar sürüyor.

