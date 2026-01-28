Rize'de İstinat Duvarı Çöktü: Bayırcık'ta 2 Ev Boşaltıldı, Yol Kapandı

Rize'de istinat duvarı çökmesi: Bayırcık'ta ulaşım durdu

Cami Mahallesi'nde toprak ve beton yola aktı, 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyü Cami Mahallesi'nde, yoğun kar yağışının ardından meydana gelen erimelerin etkisiyle istinat duvarında çökme yaşandı. Çökme anında toprak ve beton kütlesi mahalle yoluna aktı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yol kenarında bulunan bir evde küçük çaplı maddi hasar oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 70 hanenin bulunduğu Cami Mahallesi'ne ulaşım kapandı; köye erişim Güneyköy Köyü üzerinden sağlanmaya başlandı.

Risk nedeniyle yolun üst ve alt kısmında bulunan 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki önceki çalışmalar kapsamında, 2024 yılında yaşanan afetin ardından Rize İl Özel İdaresi tarafından iki kademeli istinat duvarı inşa edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye Rize İl Özel İdaresi yetkilileri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerin ardından, devam eden çökme riski nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNE BAĞLI BAYIRCIK KÖYÜ’NDE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİ SONUCU 2 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIRKEN, MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI