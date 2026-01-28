Rize'de İstinat Duvarı Çöktü: Bayırcık'ta 2 Ev Boşaltıldı, Yol Kapandı

Rize'nin Ardeşen ilçesi Bayırcık Cami Mahallesi'nde istinat duvarı çöktü; yol ulaşıma kapandı, 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı, ulaşım Güneyköy üzerinden sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 21:03
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 21:07
Rize'de İstinat Duvarı Çöktü: Bayırcık'ta 2 Ev Boşaltıldı, Yol Kapandı

Rize'de istinat duvarı çökmesi: Bayırcık'ta ulaşım durdu

Cami Mahallesi'nde toprak ve beton yola aktı, 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı

Rize'nin Ardeşen ilçesine bağlı Bayırcık köyü Cami Mahallesi'nde, yoğun kar yağışının ardından meydana gelen erimelerin etkisiyle istinat duvarında çökme yaşandı. Çökme anında toprak ve beton kütlesi mahalle yoluna aktı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, yol kenarında bulunan bir evde küçük çaplı maddi hasar oluştu. Heyelan nedeniyle yaklaşık 70 hanenin bulunduğu Cami Mahallesi'ne ulaşım kapandı; köye erişim Güneyköy Köyü üzerinden sağlanmaya başlandı.

Risk nedeniyle yolun üst ve alt kısmında bulunan 2 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. Bölgedeki önceki çalışmalar kapsamında, 2024 yılında yaşanan afetin ardından Rize İl Özel İdaresi tarafından iki kademeli istinat duvarı inşa edildiği öğrenildi.

İhbar üzerine bölgeye Rize İl Özel İdaresi yetkilileri ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı ilk incelemelerin ardından, devam eden çökme riski nedeniyle yol tamamen trafiğe kapatılarak çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNE BAĞLI BAYIRCIK KÖYÜ’NDE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİ SONUCU 2 EV TEDBİR...

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNE BAĞLI BAYIRCIK KÖYÜ’NDE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİ SONUCU 2 EV TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILIRKEN, MAHALLE YOLU ULAŞIMA KAPANDI

RİZE’NİN ARDEŞEN İLÇESİNE BAĞLI BAYIRCIK KÖYÜ’NDE İSTİNAT DUVARININ ÇÖKMESİ SONUCU 2 EV TEDBİR...

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rize'de İstinat Duvarı Çöktü: Bayırcık'ta 2 Ev Boşaltıldı, Yol Kapandı
2
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Kavga: 6 Kişi Tutuklandı
3
Grinch Tankeri Marsilya'ya Çekildi — Gölge Filo Operasyonu
4
Malatya'da Tarihi Eser Operasyonu: 86 Sikke Ele Geçirildi
5
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 13 Tutuklama, 14 Gözaltı
6
Antalya'da Kar Yağışı: Alacabel Beyaza Büründü
7
Nevşehir'de Evinde Ölü Bulunan Kişi: Mehmet Safa Doğrul

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları