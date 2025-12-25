Rize’de Tır Kazası: 1 Yaralı, AFAD Sürücüyü Kurtardı

Rize’de Tır Kazası: 1 Yaralı

Kaza ve müdahale

Rize’nin Pazar ilçesinde sabah saat 06.30 sıralarında Kirazlık Mahallesi Karadeniz Sahil Otoyolu üzerinde bir tır kazası meydana geldi. Olayda, yağmur nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünü yitirmesi sonucu bir tır, kırmızı ışıkta bekleyen başka bir tıra çarptı.

Olayda sürücü Zireddin Elesgerov (plaka: 99 FT 421) araç içinde sıkıştı. Çarpışmaya karışan diğer tırın sürücüsü Tahmasib Aliyev (plaka: 77 JR 595) olay yerinde bulundu.

Arama-kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışması

Çevredekilerin ihbarı üzerine Polis, Sağlık ve AFAD ekipleri kısa sürede olay yerine yönlendirildi. AFAD ekipleri, sıkışan sürücü Elesgerov'u araç içinden çıkararak ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirdi.

İlk müdahalenin ardından Elesgerov, ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

RİZE’NİN PAZAR İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TIR KAZASINDA ŞOFÖR SIKIŞTIĞI ARACIN İÇERİSİNDEN AFAD EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE KURTARILDI