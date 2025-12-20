Sadettin Saran Adli Tıp'ta Saç ve Kan Örneği Verdi — Adliyeye Sevk Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran ifadesi alınmak üzere çağrıldı.

Saran, ifadeye çağrılmasının ardından Adli Tıp Kurumuna götürülerek burada saç ve kan örneği verdi. Örnek verme işleminin ardından Jandarma ekipleri eşliğinde kurumdan ayrıldı.

Adli Tıp işlemlerinin tamamlanmasının ardından Saran, jandarma nezaretinde Çağlayan'daki Adalet Sarayı'na sevk edildi. Saran hakkında soruşturma kapsamında 'uyuşturucu madde temin etmek, uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak' suçlarından işlem yapıldığı bildirildi.

Gelişmeyle ilgili soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileri konuyla ilgili açıklamalarına devam ediyor.

