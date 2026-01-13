Sakarya'da Ahırda 2 Ton 385 Kg Kaçak Tütün ve 372 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Sakarya Adapazarı'nda ahırda düzenlenen operasyonda 2 ton 385 kg kaçak tütün, 372 bin 600 boş makaron ve 400 dolu makaron ele geçirildi; şüpheli M.A.D. gözaltında.

Yayın Tarihi: 13.01.2026 12:46
Güncelleme Tarihi: 13.01.2026 13:46
Sakarya'da Ahırda 2 Ton 385 Kg Kaçak Tütün ve 372 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Sakarya'da Ahırda 2 Ton 385 Kg Kaçak Tütün ve 372 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir şahsın depo olarak kullandığı öne sürülen ahıra operasyon düzenledi.

Operasyonun ayrıntıları

Yapılan aramalar sonucu ahırda 2 ton 385 kilogram açık tütün, 372 bin 600 boş makaron, 400 dolu makaron ve bir adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Elde edilen materyaller, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

Şüpheli hakkında işlem

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A.D. (31) hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordineli şekilde devam ediyor.

OPERASYONDA 2 TONU AŞKIN KAÇAK TÜTÜN VE YÜZ BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

OPERASYONDA 2 TONU AŞKIN KAÇAK TÜTÜN VE YÜZ BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

OPERASYONDA 2 TONU AŞKIN KAÇAK TÜTÜN VE YÜZ BİNLERCE MAKARON ELE GEÇİRİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Didim'de 1 kilo 845 gram sıvı uyuşturucu ele geçirildi
2
Tavşanlı'da Ev Yangını: Maddi Hasar, Can Kaybı Yok
3
Afyonkarahisar'da Polis 11 bin 982 Uyuşturucu Hap Ele Geçirdi
4
Anadolu Adliyesi'nde Hakim Silahla Yaralandı
5
Antalya'da Zabıta Kaybolan Cüzdanı Bulup 75 Yaşındaki Fatma Teyzeye Evinde Teslim Etti
6
İnegöl'de çatı yangını: 1 yaralı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları