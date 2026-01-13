Sakarya'da Ahırda 2 Ton 385 Kg Kaçak Tütün ve 372 Bin 600 Makaron Ele Geçirildi

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmada, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Adapazarı ilçesinde bir şahsın depo olarak kullandığı öne sürülen ahıra operasyon düzenledi.

Operasyonun ayrıntıları

Yapılan aramalar sonucu ahırda 2 ton 385 kilogram açık tütün, 372 bin 600 boş makaron, 400 dolu makaron ve bir adet elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi. Elde edilen materyaller, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen soruşturmanın önemli delilleri arasında yer aldı.

Şüpheli hakkında işlem

Operasyon kapsamında gözaltına alınan M.A.D. (31) hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordineli şekilde devam ediyor.

