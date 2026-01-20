Sakarya'da Narkotik Operasyonu: Erenler ve Serdivan'da 5 Gözaltı
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.
Operasyon ve ele geçirilen maddeler
Yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:
19 parça halinde satışa hazır 64 gram a-m 2201 hammaddesi
10 parça halinde satışa hazır 160.43 gram sentetik cannobinoid maddesi
39 adet ectasy hap maddesi
10 adet sentetik ecza maddesi
0.40 gram metamfetamin maddesi
Soruşturma ve işlemler, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.
