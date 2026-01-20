Sakarya'da Narkotik Operasyonu: Erenler ve Serdivan'da 5 Gözaltı

Sakarya'da Erenler ve Serdivan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı; çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 11:03
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 11:13
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Erenler ve Serdivan ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon ve ele geçirilen maddeler

Yapılan aramalarda şu maddeler ele geçirildi:

19 parça halinde satışa hazır 64 gram a-m 2201 hammaddesi

10 parça halinde satışa hazır 160.43 gram sentetik cannobinoid maddesi

39 adet ectasy hap maddesi

10 adet sentetik ecza maddesi

0.40 gram metamfetamin maddesi

Soruşturma ve işlemler, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam ediyor.

