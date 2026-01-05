Sakarya'da Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonu: 4 Gözaltı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Sakarya Emniyet Müdürlüğünce yürütülen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında Erenler ile Arifiye ilçelerinde iki ayrı müdahale gerçekleştirildi.

Erenler'deki Kaçakçılık Operasyonu

Erenler ilçesinde G.K. (43) isimli şahsın deposunda yapılan aramada; 3 adet elektronik sigara sarma makinesi, 223 bin 800 adet boş makaron, 115 bin 300 adet dolu makaron ve 15 kilo açık tütün ele geçirildi.

Arifiye'de Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarda, Anadolu otoyolu Arifiye gişelerinde İ.T. (46), A.D. (43) ve B.Z.A. (26) isimli şahısların kullandığı araç durduruldu. Araçta yapılan aramalarda 27 kilo bonzai yapımında kullanılacak olan 9 gram sentetik kannabinoid ham maddesi (a-m 2201), 1.40 gram metamfetamin ve 26 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Polis ekiplerince gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda toplam 4 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

