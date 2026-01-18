Van Edremit'te Kamyonet Devrildi: 1 Yaralı

Van'ın Edremit ilçesinde Yeni Cami Mahallesi sahil yolunda kamyonetin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı; ekipler sevk edildi, polis soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 10:51
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 10:51
Kaza Detayları

Van’ın Edremit ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Yeni Cami Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 ABA 658 plakalı kapalı kasa kamyonetin devrilmesi sonucu kaza yaşandı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Tuşba Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

