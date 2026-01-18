Mersin'de 335 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Gözaltına Alındı
Tarsus merkezli operasyonda ele geçirilen tütünlere el konuldu
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri hakkında istihbarat alınan şahısları takibe aldı. Ekipler, 2 şahsın ellerindeki kaçak tütünü piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve yapılan aramalarda toplam 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Ele geçirilen kaçak tütüne el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.
