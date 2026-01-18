Mersin'de 335 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin Tarsus'ta jandarma operasyonunda 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:10
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:10
Mersin'de 335 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mersin'de 335 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi — 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Tarsus merkezli operasyonda ele geçirilen tütünlere el konuldu

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Mersin'in Tarsus ilçesinde jandarma ekipleri hakkında istihbarat alınan şahısları takibe aldı. Ekipler, 2 şahsın ellerindeki kaçak tütünü piyasaya süreceği bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde ve yapılan aramalarda toplam 335 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak tütüne el konulurken, yakalanan şüpheliler işlemlerinin tamamlanması için Jandarma Komutanlığına götürüldü.

MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 335 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 2...

MERSİN'DE JANDARMA EKİPLERİNCE YAPILAN OPERASYONDA 335 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLİRKEN, 2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

