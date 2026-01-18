Karaçi'de Alışveriş Merkezi Yangını: 1’i İtfaiye Eri, 6 Ölü

Karaçi’de alışveriş merkezinde çıkan yangında 1’i itfaiye eri olmak üzere 6 kişi öldü, yaklaşık 15 yaralı var; yangın 14 saattir devam ediyor.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 11:01
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 11:01
Karaçi'de Alışveriş Merkezi Yangınında Can Kaybı Arttı

Pakistan’ın Karaçi kentinde dün yerel saat 22.00 sularında başlayan ve yaklaşık 14 saattir devam eden yangında, yetkililerce yapılan açıklamaya göre 1’i itfaiye eri olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti. Olayda yaklaşık 15 yaralı çevredeki hastanelere sevk edildi.

Yangının Seyri ve Müdahale Güçlükleri

Yetkililer, yapının içindeki aşırı yüksek sıcaklığın ekiplerin içeriye girişini ve yangına müdahaleyi zorlaştırdığını bildirdi. Açıklamada ayrıca alışveriş merkezinin uygun bir havalandırma sistemine sahip olmadığı ve bunun da itfaiye ekiplerinin çalışmalarını daha da güçleştirdiği vurgulandı.

Ekipler, binaya girmekte zorlanırken, hala içeride mahsur kalan kişilerin olduğu düşünülüyor ve can kaybının artabileceği ifade ediliyor. Arama-kurtarma çalışmaları sıcaklık ve duman nedeniyle ciddi şekilde aksıyor.

Hasar ve Yapısal Çöküntüler

İtfaiye yetkilileri yangın nedeniyle binada kapsamlı hasar oluştuğunu, sabah saatlerinde kompleksin birçok kısmında çökme meydana geldiğini bildirdi. Yetkililer yangının şiddeti nedeniyle alışveriş merkezi binasında zemin ve asma katların tamamen yandığını, yangının üstteki iki katta sürdüğünü aktardı.

Alışveriş merkezinde giyim, mutfak eşyaları, parfüm, makyaj malzemeleri, elektronik ürünler ve oyuncaklar satan çok sayıda mağaza bulunduğu kaydedildi.

Yetkililer, arama-kurtarma ve soğutma çalışmalarının sürdürülmekte olduğunu belirtti.

