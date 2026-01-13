İzmir'de banka nakil aracına soygun: 30 milyon lira çalındı

Olayın ayrıntıları ve polis çalışması

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, bir banka ATM'sine para ikmali yapan nakil aracına düzenlenen silahlı soygunda, soyguncular güvenlik görevlilerini etkisiz hale getirip yüklü miktarda nakit para çaldı.

Olay, dün gece saat 23.15 sıralarında Karabağlar Uzundere Mahallesi 6116 Sokak üzerinde bulunan bir zincir market önünde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, bir güvenlik şirketine ait 34 PB 1367 plakalı para nakil aracı, ATM'ye para ikmali yapmak için bölgeye geldi.

Araçta görevli güvenlik personelleri C.M. (24) ve R.A. (37) ATM içerisinde işlem yaparken arkalarından gelen 3 silahlı şüpheli tarafından silah zoruyla durduruldu. Şüpheliler, güvenlik görevlilerini plastik kelepçe ile bağlayarak etkisiz hale getirdi; R.A.'ya ait tabanca ve cep telefonları gasp edildi.

Soyguncular, ATM'deki paralar ve nakil aracında bulunan yaklaşık 25-30 torba içindeki yaklaşık 30 milyon TL nakit parayı alarak olay yerinden kaçtı.

Kayıtlara göre, soyguncular olay yerinde beklettikleri, ön tarafında 35 CU 836 plakası bulunan beyaz renkli hafif ticari araca binerek Yeni Tepe mevkisinden otoyol istikametine doğru kaçtı.

Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridiyle kapatarak araçta ve çevrede parmak izi incelemesi yaptı; güvenlik kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) görüntüleri incelendi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, olaya karışan şüphelilerden birinin F.M. olduğu tespit edildi. Polis, kimliği belirlenen F.M. ve yanındaki diğer iki şüphelinin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

