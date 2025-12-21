DOLAR
Samandağ'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucuyla 1 Tutuklama

Hatay'ın Samandağ ilçesinde düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah, uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi; şüpheli U.B. tutuklandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 10:03
Samandağ'da Asayiş Operasyonu: Ruhsatsız Silah ve Uyuşturucuyla 1 Tutuklama

Samandağ'da asayiş operasyonu: ruhsatsız silah ve uyuşturucuyla 1 tutuklama

Operasyonun Detayları

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir adreste yapılan aramada ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyet Müdürlüğü görevlilerince; hakkında tehdit, hakaret, silahla kişi hürriyetinden yoksun kılma, uyuşturucu madde imal ve ticareti suçları kapsamında Cumhuriyet Savcılığınca adli tahkikat başlatılan U.B. adlı şahsın Samandağ’da bulunan ikametlerinde ve aracında arama yapıldı.

Yapılan aramalarda ele geçirilenler: 1 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet fişek, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 28 adet dolu kartuş, 1 adet hassas terazi, 9 gram esrar maddesi ve 1 adet suça konu olabileceği değerlendirilen laptop.

Adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklanarak ceza evine teslim edildi.

SAMANDAĞ’DA ASAYİŞ OPERASYONU; 1 TUTUKLAMA

SAMANDAĞ’DA ASAYİŞ OPERASYONU; 1 TUTUKLAMA

SAMANDAĞ’DA ASAYİŞ OPERASYONU; 1 TUTUKLAMA

