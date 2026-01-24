Samandağ'da depremzede konteyneri yandı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde depremzede vatandaşların kaldığı konteyner alevlere teslim oldu; itfaiye ile kontrol altına alındı, can kaybı yok.

Samandağ'da konteyner yangını

Hatay'da alevlere teslim olan bir konteyner kullanılamaz hale geldi.

Olayın detayları

Yangın, Samandağ ilçesi Kapısuyu Mahallesi'nde, depremzede vatandaşların yaşadığı bir konteynerde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler çevreye sıçramadan kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, ancak konteynerde hasar oluştu ve konteyner kullanılamaz hale geldi.

