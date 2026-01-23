Samandağ'da Park Halindeki Mercedes Benz'in Motorunda Yangın
Hatay, Sutaşı Mahallesi - Garajda çıkan yangın kontrol altına alındı
Hatay'ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde bir evin garajında park halinde bulunan Mercedes Benz marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.
Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının daha fazla büyümesi önlendi.
