Samandağ'da Park Halindeki Mercedes Benz'in Motorunda Yangın

Hatay’ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde park halindeki Mercedes Benz'in motor bölümünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı; araçta hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 23:57
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 23:57
Hatay, Sutaşı Mahallesi - Garajda çıkan yangın kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesi Sutaşı Mahallesi'nde bir evin garajında park halinde bulunan Mercedes Benz marka otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen itfaiye ekipleri müdahale etti. Alevler, aracın tamamını sarmadan kontrol altına alındı.

Yangın sonucunda araçta hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangının daha fazla büyümesi önlendi.

