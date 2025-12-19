DOLAR
Samsun'da Anneye Ağırlaştırılmış Müebbet İstemi: Kızını Boğup İntihar Süsü Verdi

Samsun'da rehber öğretmen Tuba Günaydın'ın ölümünde annesi Sultan Günaydın'ın yargılandığı davada, savcı ağırlaştırılmış müebbet hapis talep etti.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 17:48
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 17:48
Samsun'da anneye ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

Savcı, 'öz kızını öldürme' suçundan cezalandırılmasını istedi

Olay, 8 Nisan 2025'te Samsun'un Atakum ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Rehber öğretmen Tuba Günaydın (34), banyoda hareketsiz halde bulunmuş, ilk incelemede intihar şüphesi üzerinde durulmuştu.

Edinilen bilgiye göre, ağabeyi 2021 yılında Hakkari'de şehit olan rehber öğretmen Tuba Günaydın, 2022'de eşinden boşanmış ve şehit yakını kontenjanından atandığı Samsun İlkadım Sakarya İlkokulu'nda görev yapmıştı. Görme ve kısmi felç rahatsızlığı geçirdikten sonra annesi Sultan Günaydın (61) ile yaşamaya başlamıştı.

İlk otopsi raporunda ise olayın seyrini değiştiren bulguya rastlandı: boğulmaya bağlı boyun kırıkları tespit edilince olayın cinayet olduğu anlaşıldı.

Mahkemece tutuklanan Sultan Günaydın hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Tutuklu sanık, duruşmaya cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Sanık, duruşmanın ilk oturumunda suçunu itiraf ederek savunmasında şunları söyledi: 'Kızım banyoda bana saldırdı, ben de ittim, düştü. Yine saldırmaya devam etti. Ellerim boynundayken kendimi kaybetmişim. Kızım daha önce intihar edeceğini söylemişti. Ben de ölünce "intihar süsü" vermek için bileklerini kestim. Banyoda bana vurunca kafamın yanını ve omzumu duvara çarptım. Kendimi korumak için ittim, ondan sonrasını hatırlamıyorum.'

Tanık beyanlarının dinlenmesi ve dosyada başka araştırılacak husus kalmaması üzerine duruşma savcısı mütalaasını açıkladı. Savcı, sanığın öz kızını öldürmek suçundan, TCK'nın 82/1-d-e-f, 53 maddeleri gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti.

Duruşma, sanık avukatının mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre talebi üzerine ileri bir tarihe ertelendi.

Öğretmen kızını boğarak öldürüp intihar süsü veren annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi...

Öğretmen kızını boğarak öldürüp intihar süsü veren annenin ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

