Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda Otopark Girişinde Kaza: 1 Yaralı

Samsun Cumhuriyet Meydanı kapalı otopark girişinde bir otomobilin çarptığı kadın yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:10
Kaza Detayları

Samsun'da Cumhuriyet Meydanı kapalı otoparkına giriş yapmak isteyen bir otomobilin, otopark yolunda ilerleyen bir kadına çarpması sonucu kadın yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, çarpışmaya karışan araç 38 AJC 159 plakalı otomobil olup, sürücünün otopark girişinde ilerlediği sırada yaya ile çarpışma meydana geldi. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaya yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Olay üzerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralıya olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldıktan sonra Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

