Samsun’da gümüşçüye hırsızlık: 'Altın' zannettiği 3 bilezik çalındı

Samsun'da vitrinin camını kırıp altın sandığı 3 bileziği çalan D.O. (19) yakalandı ve tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 17:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 18:02
Olayın ayrıntıları

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesinde sabaha karşı bir gümüşçüde meydana gelen hırsızlıkta, kimliği belirsiz bir şahıs vitrinin camını demirle kırdı ve altın zannettiği 3 adet altın kaplama bileziği çalarak kaçtı.

İş yeri sahibi olayı polise bildirdi. İhbar sonrası yapılan soruşturmada, olayı gerçekleştiren zanlının D.O. (19) olduğu tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

