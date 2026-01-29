Samsun’da gümüşçüye hırsızlık: 'Altın' zannettiği 3 bilezik çalındı

Olayın ayrıntıları

Samsun’un İlkadım ilçesi Kale Mahallesinde sabaha karşı bir gümüşçüde meydana gelen hırsızlıkta, kimliği belirsiz bir şahıs vitrinin camını demirle kırdı ve altın zannettiği 3 adet altın kaplama bileziği çalarak kaçtı.

İş yeri sahibi olayı polise bildirdi. İhbar sonrası yapılan soruşturmada, olayı gerçekleştiren zanlının D.O. (19) olduğu tespit edildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

