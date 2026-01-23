Samsun'da Mezarlığı Mesken Tutan Sürü Halindeki Başıboş Köpekler Ekipleri Görünce Kaçtı

Samsun'da Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nı mesken tutan sürü halindeki başıboş köpekler, ekipleri görünce kaçtı; sokaklardaki arayış vatandaşları tedirgin ediyor.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 16:58
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 17:37
İlkadım ilçesindeki Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı çevresinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açıyor.

Mezarlık çevresinde yaşayan ve zaman zaman yiyecek bulmak için ara sokaklara inen köpekleri toplamak amacıyla bölgeye gelen belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini gören hayvanlar, kısa sürede bölgeden uzaklaştı.

Besin bulamadıklarında mezarlıktan çıkarak sokak aralarında ve çöp konteynerleri çevresinde yiyecek arayan sürü halinde köpeklerin dolaşması, vatandaşların endişesini artırıyor.

Yetkililer ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürdürdüğünü bildirirken, mahalle sakinleri güvenlik ve hijyen konusunda çözüm bekliyor.

SAMSUN'DA SAYILARI 20'YE KADAR ULAŞAN BAŞIBOŞ KÖPEKLERDEN OLUŞAN SÜRÜLER, TEHLİKE OLUŞTURUYOR.

