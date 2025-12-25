DOLAR
Samsun'da SunExpress uçağı martı sürüsüne çarpıp aprona döndü — 3,5 saat sonra kalkış

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda martılara çarpan SunExpress uçağı aprona döndü; teknik kontrollerin ardından 160 yolcusuyla 3,5 saatlik gecikmeyle İzmir'e kalktı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 12:23
Teknik kontrollerin ardından sefer sorunsuz gerçekleşti

Samsun'dan İzmir'e gitmek üzere kalkışa hazırlanan SunExpress uçağı, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda pistte hareket ettiği sırada martı sürüsüne çarptı. Olay, kalkıştan hemen önce saat 08.20'de meydana geldi.

Pilot, güvenlik gerekçesiyle kalkışı iptal ederek uçağı güvenli şekilde aprona çekti. Uçakta kısa süreli panik yaşandı; yolcular ve mürettebat hızlıca güvence altına alındı.

Aprona çekilen uçakta teknik ekip tarafından yapılan detaylı incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçak, 160 yolcusuyla birlikte yaklaşık 3,5 saatlik gecikme sonrası saat 11.58'de Samsun'dan İzmir'e sorunsuz şekilde havalandı.

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

