Samsun'da SunExpress uçağı martı sürüsüne çarpıp aprona döndü — 3,5 saat sonra kalkış

Teknik kontrollerin ardından sefer sorunsuz gerçekleşti

Samsun'dan İzmir'e gitmek üzere kalkışa hazırlanan SunExpress uçağı, Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda pistte hareket ettiği sırada martı sürüsüne çarptı. Olay, kalkıştan hemen önce saat 08.20'de meydana geldi.

Pilot, güvenlik gerekçesiyle kalkışı iptal ederek uçağı güvenli şekilde aprona çekti. Uçakta kısa süreli panik yaşandı; yolcular ve mürettebat hızlıca güvence altına alındı.

Aprona çekilen uçakta teknik ekip tarafından yapılan detaylı incelemede herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Kontrollerin tamamlanmasının ardından uçak, 160 yolcusuyla birlikte yaklaşık 3,5 saatlik gecikme sonrası saat 11.58'de Samsun'dan İzmir'e sorunsuz şekilde havalandı.

APRONA ÇEKİLEN UÇAKTA TEKNİK EKİP TARAFINDAN YAPILAN DETAYLI İNCELEMENİN ARDINDAN HERHANGİ BİR OLUMSUZLUĞA RASTLANMADI. KONTROLLERİ TAMAMLANAN UÇAK, 160 YOLCUSUYLA BİRLİKTE SAAT 11.58’DE SAMSUN’DAN İZMİR’E DOĞRU KALKIŞINI GERÇEKLEŞTİRDİ.