Samsun’da SunExpress Uçağı Martı Sürüsüne Çarptı, Sefer İptal Edildi

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda 25 Aralık 2025'te XQ9159 sefer sayılı SunExpress uçağı martılara çarparak aprona döndü; sefer iptal edildi, yolcular terminale alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 11:00
Samsun’da SunExpress Uçağı Martı Sürüsüne Çarptı, Sefer İptal Edildi

Samsun’da SunExpress uçağı martı sürüsüne çarptı, sefer iptal edildi

Olayın yaşandığı an ve ilk müdahale

Samsun’dan İzmir’e gitmek üzere kalkışa hazırlanan SunExpress yolcu uçağı, 25 Aralık 2025 tarihinde saat 08.20'de Samsun-Çarşamba Havalimanı pistinde kalkış için hareket ettiği sırada, tam havalanma anında bir martı sürüsüne çarptı. Çarpma sonrası uçak içinde kısa süreli panik yaşanırken, pilot emniyetli bir karar ile kalkıştan vazgeçti ve uçağı aprona geri döndürdü.

Teknik inceleme ve yolcuların durumu

Aprona çekilen uçakta teknik ekip tarafından yapılan inceleme sonucu uçağın bakıma alındığı bildirildi. Yolcular, terminal binasındaki bekleme salonuna alındı ve gerekli ikramlar sağlandı. Olay sırasında uçakta yaklaşık 160 yolcu bulunduğu kaydedildi.

Firma açıklaması ve sefer planlaması

SunExpress tarafından yapılan bilgilendirmede, XQ9159 sefer sayılı SZF-ADB uçuşunun mücbir sebeplerle tehir edildiği ve uçuşun aynı gün saat 11.00'de yeniden planlandığı duyuruldu. Açıklamada, check-in ve bagaj işlemlerinin uçuşun orijinal tarifeli saatine göre yapılacağı; yolcu haklarına ilişkin detaylı bilginin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün SHY-Yolcu düzenlemeleri kapsamında internet sitesinde yer aldığı belirtildi.

Operasyonel değerlendirme

Yetkililer, çarpmanın uçak henüz havalanmadan gerçekleştiğini ve bu nedenle pilotun kalkıştan vazgeçtiğini aktardı. Teknik personel ile uçak teknisyenlerinin kontrolleri sürdürdüğü, kontroller tamamlandığında herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi halinde uçağın aynı yolcularla yeniden kalkış yapacağı; teknik bir sorun belirlenmesi durumunda ise firmanın başka bir uçakla planlama yapacağı bildirildi. Olayın uçuşun havalanmasından önce meydana geldiği ve operasyon sürecinin devam ettiği vurgulandı.

Not: Yetkililer yaşanan durumun havacılıkta karşılaşılabilen olağan bir durum olduğunu ifade etti.

