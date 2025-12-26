Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Adliyeye Sevk

Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 7 Şüpheli Adliyeye Sevk Edildi
Emniyetin geniş çaplı çalışması sonrası şüpheliler adliyeye gönderildi
Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi.
Operasyon kapsamında, 1’i kadın toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
