Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Kişi Adliyeye Sevk

Samsun'da Narkotik ekiplerinin operasyonunda 1'i kadın olmak üzere 7 şüpheli gözaltına alındı; sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildiler.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:18
Emniyetin geniş çaplı çalışması sonrası şüpheliler adliyeye gönderildi

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretiyle mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar doğrultusunda kent genelinde operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında, 1’i kadın toplam 7 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

