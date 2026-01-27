Samsun'da yasak aşk cinayetinde 3 kişi adliyeye sevk edildi

Canik'te park halindeki araçta boğazı kesilerek öldürüldü

Olay, 24 Ocak akşamı saat 22.00 sıralarında Canik ilçesi Düvecik Mahallesinde, Samsun Şehir Hastanesi yolu üzerinde park halinde bulunan 55 ARH 593 plakalı hafif ticari araç içinde gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre; evlere temizliğe giden, evli ve 3 çocuk annesi Gamze S. (38), uzun süredir yasak ilişki yaşadığı evli ve 4 çocuk babası pazarcı Ferit M. (45) ile buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

İddialara göre Gamze S., yanında getirdiği bıçak ve satırla Ferit M.'nin boğazını kesip, ardından satırla boyun bölgesine defalarca vurdu. Olayın ardından Gamze S., cinayette kullandığı bıçak ve satırla polise giderek teslim oldu. Olay yerine gelen ekipler, Ferit M.'yi boğazı kesilmiş halde ölü buldu.

Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Gamze S., eşi Dursun Ali S. (38) ve oğlu Aydın S. (23) hakkında soruşturma başlatıldı.

Gamze S. ifadesinde, Ferit M. ile uzun süredir yasak ilişki yaşadığını; ayrılmak istemesi üzerine kendisini tehdit ettiğini, daha önce kendisini kemerle dövdüğünü, biber gazı sıktığını ve aynı şiddeti çocuğuna da uygulayacağını söylediğini belirtti. Yaklaşık 10 gün önce umreden döndükten sonra kendisini sürekli aramaya başladığını, 24 Ocak’ta annesinin evindeyken gelen mesaj üzerine dışarı çıktığını ve aracına binip Şehir Hastanesi yoluna gittiklerini anlattı.

Gamze S., ifadesinde daha önce 350 liraya satın aldığı kama tabir edilen bıçak ve odun kesmede kullandığı satırı yanına aldığını, Ferit M.'nin kendisini tehdit edip ilişkiye zorlamak istediğini, korkutmak amacıyla boğazına bıçağı dayadığını ve bu sırada boğazının kesildiğini, ardından bıçak ve satırla darbe vurduğunu iddia etti. Gamze S., bıçak ve satırı kendisinin kullandığını, eşinin ve oğlunun hiçbir müdahalede bulunmadığını savundu.

Olay sırasında araçta bulunan oğlu Aydın S. ise ifadesinde, annesinin Ferit ile ilişkisini 2-3 ay önce öğrendiğini, annesine şiddet uyguladığı için annesinin iki kez polis merkezine şikayetçi olduğunu söyledi. Olay akşamı annesinin yanına çağrıldığını, araca bindiğinde tartışmanın başladığını ve Ferit M.'nin alkollü olduğunu, tartışma sırasında annesinin bıçağı çıkarıp boğazına sapladığını, ardından satırla kafa bölgesine birden fazla kez vurduğunu anlattı. Aydın S., kendisinin olaya müdahale etmediğini, bıçak ve satırı annesinin kullandığını ifade etti.

Dursun Ali S. ise hakkındaki suçlamaları reddederek olayı sonradan öğrendiğini, eşini araçla olay yerinden alıp polis merkezine yakın bir noktada indiğini ve eşinin teslim olması için yönlendirdiğini söyledi.

Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan Gamze S., eşi Dursun Ali S. ve oğlu Aydın S., bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.

Edinilen diğer bilgiye göre, Gamze S. ile Dursun Ali S. 14 yaşında evlendiler; ancak çiftin 20 yıldır resmi nikahlı olarak evli olduğu öğrenildi.

GAMZE S.(38) ADLİYEYE SEVK EDİLDİ.