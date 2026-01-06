Samsun’da Yeni Alınan Araçla Kaza: 2 Yaralı

Samsun’da Toybelen Sanayi Sitesi Kavşağı’nda iki otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı, Ankara’dan aldığı araçla dönen sürücünün aracı kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:07
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:07
Olay Yeri ve Zaman

Kaza, İlkadım ilçesi Samsun-Ankara kara yolu Toybelen Sanayi Sitesi Kavşağı'nda saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan Ankara’ya otomobil almak için giden Y.T., satın aldığı 61 AJV 734 plakalı Hyundai i20 marka aracıyla memleketi Trabzon’a dönüşe geçti.

Y.T. idaresindeki otomobil, Toybelen Sanayi Sitesi Kavşağı’nda, Hasan Terzioğlunun kullandığı 34 GA 0615 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, Hasan Terzioğlu ve eşi yaralandı. İlk belirlemelere göre hayati tehlikesi bulunmayan yaralı kadın, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza sonrası 61 AJV 734 plakalı otomobil kullanılamaz hale gelirken, araç çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

Kazaya karışan sürücüler, trafik ve polis ekiplerinin olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadeleri alınmak üzere İlyasköy Polis Karakolu'na götürüldü.

