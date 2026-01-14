Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Operasyonun ayrıntıları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesinde arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüphelilere ait üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda 7 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 74 gram fubinica (sentetik kannabinoid ham maddesi) ile 10,20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

