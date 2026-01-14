Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun İlkadım’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı; operasyonla birlikte yüksek miktarda sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:28
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:28
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı

Operasyonun ayrıntıları

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesinde arama gerçekleştirdi.

Operasyonda, şüphelilere ait üst, araç ve ikametlerde yapılan aramalarda 7 kilo 400 gram sentetik kannabinoid, 74 gram fubinica (sentetik kannabinoid ham maddesi) ile 10,20 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak 4 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

SAMSUN’UN İLKADIM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bafra'da 25 Yıl Hapisle Aranan Hükümlü Yakalandı
2
Büyükçekmece'de Cep Telefonu Hırsızı Güvenlik Kamerasında
3
Büyükçekmece'de Canlı Yayın Yapan Yayıncı Denize Atlayan Kadını Kurtardı
4
Bilecik Söğüt’te Yol Kontrolünde Şaşırtan Hırsızlık: Elektrik Direği Demirleri Ele Geçirildi
5
Bolu İzzet Baysal'da Klima Tartışması Arbedeye Dönüştü
6
Samsun İlkadım’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Gözaltı
7
Düzce'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları