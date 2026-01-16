Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı

Samsun Terme’de kontrolden çıkan otomobil otobüs durağı ve ağaca çarparak hurdaya döndü; sürücü Mehmetcan A. Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 01:56
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 01:57
Evci Mahallesi'nde yol dışı kontrol kaybı sonrası kaza

Samsun’un Terme ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, önce otobüs durağına ardından ağaca çarparak hurda yığınına döndü. Çarpmanın şiddetiyle araçta bulunan sürücü yaralandı.

Kaza, Evci Mahallesi Samsun-Ordu Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Terme istikametine seyir halinde olan Mehmetcan A. idaresindeki 52 AGJ 875 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Savrulan otomobil, önce yol kenarındaki yolcu durağına ardından bir çam ağacına çarparak durabildi. Çarpmanın etkisiyle araç adeta kağıt gibi ezildi. Olayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi ve bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü Mehmetcan A., ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası hurdaya dönen araç, çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

