Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu

Gazipaşa Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevkii'nde saat 22.00'de araç yangını ihbarı sonucu, 07 HZV 34 plakalı araçta yanmış halde bir erkek cesedi bulundu.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 02:16
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 02:19
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir kişi araç içinde yanmış halde ölü olarak bulundu.

Olayın Detayları

Edinilen bilgilere göre, Gazipaşa'nın Korubaşı Mahallesi Sarıağaç Mevkii'nde saat 22.00 sıralarında araç yangını olduğu yönünde itfaiyeye ihbar yapıldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına müdahale eden ekipler, 07 HZV 34 plakalı araç içerisinde bir kişinin yanmış vaziyette olduğunu fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, yaşamını yitiren şahsın erkek olduğu belirlendi.

İnceleme ve Soruşturma

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekipleri tarafından detaylı çalışma başlatıldı. Cenaze, kimlik tespiti ve ölüm nedeninin kesin olarak belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Soruşturma sürüyor.

