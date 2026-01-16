Mardin Kızıltepe'de Silahlı Saldırı: İş Yerleri Kurşunlandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Ceylanpınar yolu üzerindeki dükkanlar akşam saatlerinde silahla tarandı; can kaybı yok, şüpheliler kaçtı.

Yayın Tarihi: 16.01.2026 00:11
Güncelleme Tarihi: 16.01.2026 00:11
Mardin Kızıltepe'de Silahlı Saldırı: İş Yerleri Kurşunlandı

Mardin Kızıltepe'de Silahlı Saldırı: İş Yerleri Kurşunlandı

Olayın Detayları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir aileye ait iş yerlerinin bulunduğu dükkanlara silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Ceylanpınar yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, yan yana bulunan iş yerlerini silahlarla taradı. Saldırı sırasında çok sayıda mermi iş yerlerine isabet etti; dükkanlarda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kurşunların sokakta park halindeki bir tır ile bir şehir içi yolcu minibüsüne de isabet ettiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri, iş yerlerinin duvar ve camlarında hasar oluştuğunu belirledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş mermi kovanı buldu; kovanlar balistik inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR AİLEYE AİT İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU DÜKKANLARA SİLAHLI SALDIRI...

MARDİN’İN KIZILTEPE İLÇESİNDE BİR AİLEYE AİT İŞYERLERİNİN BULUNDUĞU DÜKKANLARA SİLAHLI SALDIRI DÜZENLENDİ

EDİNİLEN BİLGİYE GÖRE, CEYLANPINAR YOLU ÜZERİNDE AKŞAM SAATLERİNDE MEYDANA GELEN OLAYDA, KİMLİĞİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri’de 1 buçuk yaşındaki engelli bebek yatağında ölü bulundu
2
Kayıp Elif Kumal için 3. Gün Aramalar Sürüyor — Ağabeyinden 'Varsayımlar üzerinden gidiliyor'
3
Gazipaşa'da Araç İçinde Yanmış Ceset Bulundu
4
Samsun Terme’de Otomobil Hurda Yığınına Döndü: 1 Yaralı
5
Bolu'da Gece Yangını: Bircan Apartmanı'nda 2 Yaralı
6
Bahçelievler'de Silahlı Kuyumcu Soygunu: 3 Milyonluk Altın Çalındı
7
Zonguldak Filyos’ta Ağaçlık Alanda Yangın: Ekipler Hızla Müdahale Etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları