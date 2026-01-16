Mardin Kızıltepe'de Silahlı Saldırı: İş Yerleri Kurşunlandı

Olayın Detayları

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir aileye ait iş yerlerinin bulunduğu dükkanlara silahlı saldırı düzenlendi. Olay, Ceylanpınar yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler, yan yana bulunan iş yerlerini silahlarla taradı. Saldırı sırasında çok sayıda mermi iş yerlerine isabet etti; dükkanlarda kimsenin bulunmaması muhtemel bir facianın önüne geçti.

Kurşunların sokakta park halindeki bir tır ile bir şehir içi yolcu minibüsüne de isabet ettiği tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve çevrede güvenlik önlemleri alındı.

Polis ekipleri, iş yerlerinin duvar ve camlarında hasar oluştuğunu belirledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede çok sayıda boş mermi kovanı buldu; kovanlar balistik inceleme yapılmak üzere muhafaza altına alındı.

Saldırının ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili incelemeler ve delil toplama çalışmaları sürüyor.

