Sandıklı'da Araç Yangını: Vatandaşlar Alevleri Söndürdü

Motor bölümündeki yangın çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Mezarlığı önünde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün aracı yol kenarına çekip yardım istemesinin ardından olay büyümeden müdahale edildi.

Çevredeki vatandaşlar, buldukları yangın tüpleri ile hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sayesinde yangının çevreye yayılması önlendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı ve bölgeyi güvence altına aldı.

Yapılan incelemede yangının aracın elektronik aksamında yaşanan bir arızadan dolayı çıktığı öğrenildi.

