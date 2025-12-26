DOLAR
Sandıklı'da Araç Yangını: Vatandaşlar Alevleri Söndürdü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde motor bölümünde çıkan araç yangını, çevredeki vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü; itfaiye soğutma çalışması yaptı.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 11:13
Motor bölümündeki yangın çevredekilerin müdahalesiyle kontrol altına alındı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı İlçe Mezarlığı önünde seyir halindeki bir otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Sürücünün aracı yol kenarına çekip yardım istemesinin ardından olay büyümeden müdahale edildi.

Çevredeki vatandaşlar, buldukları yangın tüpleri ile hızla müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sayesinde yangının çevreye yayılması önlendi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek soğutma çalışması yaptı ve bölgeyi güvence altına aldı.

Yapılan incelemede yangının aracın elektronik aksamında yaşanan bir arızadan dolayı çıktığı öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

