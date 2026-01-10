Şanlıurfa Birecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı
Kaza Akarçay mezrası yolunda meydana geldi
Şanlıurfa’da sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Akarçay mezrası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 TL 557 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
ŞANLIURFA’DA 2 ARAÇ ÇARPIŞTI: 3 YARALI