Şanlıurfa Birecik'te Kafa Kafaya Çarpışma: 3 Yaralı

Şanlıurfa Birecik'te Akarçay mezrası yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı; yaralılar Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 13:12
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 13:12
Kaza Akarçay mezrası yolunda meydana geldi

Şanlıurfa’da sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesine bağlı Akarçay mezrası yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 01 TL 557 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari araç, sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralılar ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

