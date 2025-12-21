Şanlıurfa Ceylanpınar'da Pikap ile Motosiklet Çarpıştı: 2 Ağır Yaralı

Kaza ayrıntıları

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine bağlı 15 Temmuz Mahallesinde meydana geldi.

Mustafa B. yönetimindeki 06 AZD 249 plakalı pikap ile Bünyamin D. idaresindeki motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolünü kaybeden motosiklet, park halindeki 63 DN 047 plakalı otomobile çarparak durdu.

Kazada motosiklet sürücüsü ile arkadaşı İbrahim Halil A. yaralandı. Olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedavi altına alınan yaralılar, durumları ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

