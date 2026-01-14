Şanlıurfa'da 126 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi — 3 Gözaltı

Operasyon detayları

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olan 126 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonu yürüten birim, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriydi. Ekipler, 2 iş yeri ve bir araç üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada arama yaptı.

Aramalar sonucu toplam 126 adet cep telefonu bulundu ve olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'DA POLİS EKİPLERİ TARAFINDAN DÜZENLENEN OPERASYONDA PİYASA DEĞERİ 2 MİLYON 600 BİN LİRA OLAN 126 ADET GÜMRÜK KAÇAĞI CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ.