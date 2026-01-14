Şanlıurfa'da 126 Gümrük Kaçağı Cep Telefonu Ele Geçirildi — 3 Gözaltı

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olan 126 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 13:18
Operasyon detayları

Şanlıurfa'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 2 milyon 600 bin lira olan 126 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Operasyonu yürüten birim, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriydi. Ekipler, 2 iş yeri ve bir araç üzerinde gerçekleştirdikleri çalışmada arama yaptı.

Aramalar sonucu toplam 126 adet cep telefonu bulundu ve olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

