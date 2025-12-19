DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Operasyonu: 41 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen 'Huzur-63' uygulamasında 41 aranan şahıs yakalandı; 10 bin 878 kişi ve 2 bin 747 araç kontrol edildi, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:31
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:31
Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Operasyonu: 41 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Uygulaması: 41 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da huzur ve güven ortamının devamlılığı ile asayişe müessir olayların önlenmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur-63 İl Geneli' uygulamasının sonuçları açıklandı.

Uygulama Detayları

Uygulama 53 sabit nokta ve 75 park bahçe olmak üzere toplamda 153 ekipten oluşan 705 personelin katılımıyla yürütüldü. Ekipler, uygulama kapsamında 10 bin 878 şahıs ile 2 bin 747 araç kontrol etti.

Elde Edilen Sonuçlar

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalandı. Ayrıca 216 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Ele geçirilenler arasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 36 adet mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde yer aldı.

ŞANLIURFA'DA "HUZUR-63" UYGULAMASI YAPILDI

ŞANLIURFA'DA "HUZUR-63" UYGULAMASI YAPILDI

ŞANLIURFA'DA "HUZUR-63" UYGULAMASI YAPILDI

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Müge Elbeli Davası: Cezaevinden İzinli Kocaya Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis
2
Akyazı'da Baraka Alev Alev Yandı: Alkol Şişeleri Dikkat Çekti
3
Tekirdağ Çorlu'da Beton Bloğa Çarpan Otomobil: 1'i Çocuk 5 Yaralı
4
Eyüpsultan'da Audi A3'ün Motorunda Yangın: Sahibi Tüple Söndürdü
5
Balıkesir İtfaiyesi Gücüne Güç Katıyor — 7 Yeni Araç Hizmete Alındı
6
Karabük'te Asayiş Uygulaması: 46 Aranan Şahıs Yakalandı, Silah ve Uyuşturucu Ele Geçirildi
7
Bodrum'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül