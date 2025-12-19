Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Operasyonu: 41 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da 'Huzur-63' Uygulaması: 41 Aranan Şahıs Yakalandı

Şanlıurfa'da huzur ve güven ortamının devamlılığı ile asayişe müessir olayların önlenmesi amacıyla emniyet ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Huzur-63 İl Geneli' uygulamasının sonuçları açıklandı.

Uygulama Detayları

Uygulama 53 sabit nokta ve 75 park bahçe olmak üzere toplamda 153 ekipten oluşan 705 personelin katılımıyla yürütüldü. Ekipler, uygulama kapsamında 10 bin 878 şahıs ile 2 bin 747 araç kontrol etti.

Elde Edilen Sonuçlar

Kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 41 şahıs yakalandı. Ayrıca 216 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı, 4 araç trafikten men edildi. Ele geçirilenler arasında 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 36 adet mermi ve çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde yer aldı.

