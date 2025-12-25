Şanlıurfa’da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı, 3 Milyon 796 Bin TL’lik Ele Geçirme

Şanlıurfa’da Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda önemli bir yakalamaya imza attı.

Operasyon Detayları

Operasyon sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 796 bin TL olduğu değerlendirilen kaçak ürünler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 14 bin paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin paket elektronik sigara tütünü ve bin 600 adet elektronik sigara bulunuyor.

Gözaltılar ve Yasal İşlem

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

