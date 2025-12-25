DOLAR
42,84 -0,02%
EURO
50,38 -0,36%
ALTIN
6.169,54 -0,03%
BITCOIN
3.749.757,09 0,03%

Şanlıurfa’da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı, 3 Milyon 796 Bin TL’lik Ele Geçirme

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3 milyon 796 bin TL olan kaçak sigara ve elektronik ürünler ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 13:09
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 13:09
Şanlıurfa’da Kaçak Sigara Operasyonu: 3 Gözaltı, 3 Milyon 796 Bin TL’lik Ele Geçirme

Şanlıurfa’da Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda önemli bir yakalamaya imza attı.

Operasyon Detayları

Operasyon sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 796 bin TL olduğu değerlendirilen kaçak ürünler ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler arasında 14 bin paket gümrük kaçağı sigara, 3 bin paket elektronik sigara tütünü ve bin 600 adet elektronik sigara bulunuyor.

Gözaltılar ve Yasal İşlem

Olayla bağlantılı olarak 3 şüpheli, kaçakçılıkla mücadele kanuna muhalefet suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma işlemleri devam ediyor.

ŞANLIURFA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 3 GÖZALTI

ŞANLIURFA’DA KAÇAK SİGARA OPERASYONU: 3 GÖZALTI

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Vali Karakaya: 2025'te Bitlis'te Asayiş Raporu — Operasyon ve Yakalamalar
2
İrtikap Soruşturması: Yahşihan Eski Başkanı Türkyılmaz Tahliye Edildi
3
Elmalı'da 'Sakızmatik' Kumar Operasyonu: 2 Şüpheli Yakalandı
4
Kahramanmaraş'ta Kaçakçılık Operasyonu: 5 Şüpheli Yakalandı
5
Karaman'da Kepçeyle Kaçak Kazı: 14 Kişi Suçüstü Yakalandı
6
Karaman’da Kepçeli Tarihi Eser Operasyonu: 14 Gözaltı
7
Şanlıurfa Ceylanpınar'da Kaza: Merdiven Basamakları İşyerine Dalmayı Engelledi

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı

2026 Ocak Emekli Zammı: Asgari Ücret Sonrası En Düşük Maaş Senaryoları

Köprü ve Otoyol Ücretleri 2026'da %25,49 Zam: Bakan Uraloğlu Açıkladı

2026 Asgari Ücret Zammı: Kıdem Tazminatı, İşsizlik Maaşı ve GSS Tutarları

Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed Ali Ahmed el-Haddad kimdir? Ankara'da Son Dakika

2026 BİLSEM Sonuçları Ne Zaman? BİLSEM Takvimi Açıklandı

Asgari Ücret Ne Zaman Açıklanacak? 3. Toplantı Tarihi ve Bakan Işıkhan'ın Açıklaması