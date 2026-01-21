Şanlıurfa'da Kolon Ses İddiası: 6 Katlı Bina Boşaltıldı

Şanlıurfa'da kolon ses iddiası üzerine tahliye

Olayın seyri ve ekip müdahalesi

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde, akşam saatlerinde bir binanın giriş katındaki kolonlardan ses geldiği iddiası endişeye yol açtı.

Edirne bilgiye göre olay, akşam saatlerinde gerçekleşti. Sesin duyulması üzerine bina sakinleri durumu AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen ekipler binada bulunanlara müdahale etti.

Olay yerine gelen ekipler, söz konusu 6 katlı binada kalan yaklaşık 15 aile ile alt kattaki esnafı tahliye etti. Binanın çevresi güvenlik şeridi ile çevrilerek kimsenin yaklaşmasına izin verilmedi.

Ekiplerin binada yaptığı teknik ve güvenlik incelemeleri halen devam ediyor. Yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

