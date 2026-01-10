Şanlıurfa Harran'da sulama kanalına düşen sürücü 13 gündür aranıyor

29 Aralık 2025'te sulama kanalına düşen sürücüyü arama çalışmaları 13. günde de sürüyor; ekipler yaklaşık 60 km alanda, 150 kişiyle arama yürütüyor.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 17:02
Arama çalışmaları Küplüce'de bot desteğiyle yoğunlaştırıldı

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına devrilen otomobilin sürücüsünü bulma çalışmaları 13’üncü gününde de devam ediyor.

Olay, 29 Aralık 2025 tarihinde Harran’a bağlı kırsal Buğdaytepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 1 kişi kendi çabalarıyla kurtulurken, 3 kişinin cenazesine ulaşıldı; otomobilin sürücüsü Halil Gündüz (42) ise kayboldu.

Arama çalışmaları kapsamında ekipler, yaklaşık 60 kilometre alana yayılan bölgede arama yapıyor. Çalışmaların etkinleştirildiği noktalar arasında Küplüce Mahallesi bulunuyor ve burada bot desteğiyle aramalar yoğunlaştırıldı.

Operasyonda dalgıç polisler, itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yer alıyor. Sahada görev yapan ekip sayısı yaklaşık 150 kişi olarak bildirildi; ekipler kanal içinde ve dışında kapsamlı arama sürdürüyor.

