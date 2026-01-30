Sarıgöl'de Balık Tezgahlarına Sıkı Denetim
İlçe pazarında tek tek kontrol edildi
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimleri aralıksız sürdürüyor.
Denetimler kapsamında ilçe pazarında balık satışı yapan tezgahlar tek tek incelendi. Kontrollerde su ürünlerinin asgari boy limitlerine uygunluğu, tazelik kriterleri ve satış şartları titizlikle değerlendirildi.
Ekipler, söz konusu denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak olduğunu vurguladı.
Yetkililer, su ürünleri perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin her hafta düzenli olarak devam edeceğini belirtti.
Denetimlere vatandaşların olumlu yaklaştığı ve pazar alışverişi yapanların yapılan kontrollerden memnun olduklarını dile getirdiği gözlendi.
