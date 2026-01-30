Sarıgöl'de Balık Tezgahlarına Sıkı Denetim

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, pazar tezgahlarında balık satışını boy, tazelik ve satış koşullarına göre denetledi.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 20:01
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 20:01
İlçe pazarında tek tek kontrol edildi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde, Sarıgöl İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri perakende satış yerlerinde denetimleri aralıksız sürdürüyor.

Denetimler kapsamında ilçe pazarında balık satışı yapan tezgahlar tek tek incelendi. Kontrollerde su ürünlerinin asgari boy limitlerine uygunluğu, tazelik kriterleri ve satış şartları titizlikle değerlendirildi.

Ekipler, söz konusu denetimlerin amacının halk sağlığını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı sağlamak olduğunu vurguladı.

Yetkililer, su ürünleri perakende satış noktalarına yönelik denetimlerin her hafta düzenli olarak devam edeceğini belirtti.

Denetimlere vatandaşların olumlu yaklaştığı ve pazar alışverişi yapanların yapılan kontrollerden memnun olduklarını dile getirdiği gözlendi.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

