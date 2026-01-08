Sarıyer’de Motosikletiyle Denize Düşen Kemal Uğur Hayatını Kaybetti

Baltalimanı Hisar Caddesi'nde akşam saatlerinde yaşandı

İstanbul Sarıyer'de sahil kenarında meydana gelen olayda, iddiaya göre Kemal Uğur motosikletine binip gitmeye çalıştığı sırada bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi üzerinde gerçekleşti. Çevredeki vatandaşlar tarafından denizden çıkarılan Uğur, sudaki motosikletine bakmak için tekrar denize girdi.

Uğur’un sudan çıkamadığını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonrası denizden çıkarılan Uğur’a sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı ve ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Kemal Uğur kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

