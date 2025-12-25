Sarıyer'de villaya silahlı saldırı: Zanlı hem ateş etti hem anları telefonla kaydetti

Sarıyer'de villaya silahlı saldırı güvenlik kamerasında

7 Aralık sabahı İstanbul'un Sarıyer ilçesinde yaşayan bir iş adamının villasına düzenlenen silahlı saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 2 zanlı tel örgüleri keserek alana giriyor; zanlılardan birinin hem ateş ettiği hem de olay anını telefonla kaydettiği görülüyor.

Olayın ayrıntıları

Saldırının, iş adamının ailesi, çalışanları ve misafirlerinin evde bulunduğu sırada gerçekleştiği bildirildi. Villanın çevresindeki demir tellerin kesilerek içeri girildiği, iki zanlının çevreye ateş açtığı ve araçlara zarar verildiği güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı.

Avukat Adem Ay olayla ilgili şunları söyledi: "Önce tel örgüleri demir makasla kesiyor sonra evi tespit edip önündeki araçlara zarar veriyorlar. Müvekkil, ailesi, misafirleri zarar görme ihtimaliyle karşı karşıya kaldı. Bir şahıs hedef gözetmeksizin hem eve hem araçlara gelebilecek şekilde bir elinde telefon bir elinde silah eylemi gerçekleştiriyor. Çektiği video kaydını kimlere gönderdiği noktasında sorgulanması gerektiği kanaatindeyiz."

Soruşturma ve zarar

Avukat Ay ayrıca, "Öncesinde müvekkil İzmir’de alışveriş yapmak üzere şehir merkezine ulaştı. Alışverişini gerçekleştirirken ne yazık ki aracına bir saldırı yapıldı. Bu saldırıda plaka zarar görmesi ve aracın belli başlı yerlerinde ezikler mevcut... Buradaki saldırı çerçevesinde malına zarar veriliyor. Kendisinin evde bulunması, çocuğu ve ailesiyle evde ikamet etmesi sebebiyle büyük bir zarar görme tehlikesi altında kaldığını açıkça belirtmek isteriz. Biri misafir aracı olmak üzere toplamda 2 araç zarar görüyor ve bir kurşunlama olayı olarak gerçekleşiyor," ifadelerini kullandı.

Ay, olayın İzmir'deki benzer bir saldırıdan yaklaşık 1 ay sonra gerçekleştiğini, zanlıların halen yakalanmadığını ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattığını belirtti. "Sarıyer Emniyet Müdürlüğü’müze de teşekkür etmek isteriz çünkü desteklerinin yanımızda olduğunu her zaman hissettik," dedi.

Güvenlik kameraları saldırı anını saniye saniye kaydetti. Kayıtlarda, bir şüphelinin hem silah kullandığı hem de o anları kaydettiği, kaydın kimlere gönderildiğine dair soruşturma yapılması gerektiği vurgulanıyor.

