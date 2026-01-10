Sarıyer Maslak'ta Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli İşyerine Ateş Açtı, Yakalandı

Sarıyer Maslak'ta Silahlı Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

Olay ve güvenlik kamerası görüntüleri

İstanbul Sarıyer'de, alkollü oldukları iddia edilen 3 şüpheli önce keşif yaptıkları iş yerine silahla ateş açtı. Olay anı ve şüphelilerin hareketleri, iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Sarıyer Maslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şüpheliler bir süre işyeri önünde keşif yaptıktan sonra, ellerindeki silahla işletmeye doğru ateş açtı. Bir süre sonra bölgeden uzaklaştılar.

Polisin çalışması ve gözaltılar

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen polis ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla, olaydan saatler sonra E.S. (44), C.A. (42) ve G.K. (43) isimli 3 şüpheli silahla birlikte kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

