Şavşat Dereiçi Köyü'nde Ahşap Ev Yangını

Ahmet Uzun'un evi kullanılamaz hale geldi

Artvin’in Şavşat ilçesine bağlı Dereiçi köyünde, saat 16.30 sıralarında bir ahşap evde yangın çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Uzun'a ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı.

İhbar üzerine olay yerine Şavşat Belediyesi itfaiye ekipleri, ŞAKUT Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile Şavşat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın anı cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

