SDG Halep'te Sivillere Saldırdı, Orduyla Çatıştı: 3 Ölü

SDG Halep'te sivil yerleşimlere saldırdı ve orduyla çatıştı; SANA'ya göre 2 sivil ve 1 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 17:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 17:10
Halep'te sivillere yönelik bombardıman ve orduyla çatışma: can kaybı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep kentinde sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırı düzenledi ve Suriye ordusuyla çatıştı.

Resmi haber ajansı SANA'ya göre, çatışmalarda 1 Suriye askeri yaşamını yitirdi. Yerleşim yerlerine yapılan bombalı saldırılarda ise 2 sivil hayatını kaybetti.

SDG, silah bırakma çağrılarına rağmen bölgede saldırılarını sürdürüyor; saldırılar hem sivillerin güvenliğini tehdit ediyor hem de Suriye ordusuyla yaşanan çatışmaları derinleştiriyor.

Terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Halep kentindeki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırılarında 2 kişi, orduyla yaşanan çatışmalarda da 1 Suriye askeri hayatını kaybetti.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

