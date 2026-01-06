SDG Halep'te Sivillere Saldırdı, Orduyla Çatıştı: 3 Ölü

Halep'te sivillere yönelik bombardıman ve orduyla çatışma: can kaybı

Terör örgütü PKK/YPG’nin Suriye uzantısı Suriye Demokratik Güçleri (SDG), Halep kentinde sivil yerleşim alanlarına yönelik saldırı düzenledi ve Suriye ordusuyla çatıştı.

Resmi haber ajansı SANA'ya göre, çatışmalarda 1 Suriye askeri yaşamını yitirdi. Yerleşim yerlerine yapılan bombalı saldırılarda ise 2 sivil hayatını kaybetti.

SDG, silah bırakma çağrılarına rağmen bölgede saldırılarını sürdürüyor; saldırılar hem sivillerin güvenliğini tehdit ediyor hem de Suriye ordusuyla yaşanan çatışmaları derinleştiriyor.

