DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Seçil Erzan davası: 102 yıl 4 ay hapis ve 'iradeleri sakatlandı' gerekçesi

Seçil Erzan'a 102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira ceza verildi; gerekçede mağdurların iradelerinin sakatlandığı belirtildi.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 16:46
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 16:46
Seçil Erzan davası: 102 yıl 4 ay hapis ve 'iradeleri sakatlandı' gerekçesi

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar açıklandı

102 yıl 4 ay hapis ve 753 bin 880 lira adli para cezası

Yüksek karlı gizli bir fon vaadiyle, aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi tanınmış isimlerin de bulunduğu 30’dan fazla kişiyi milyonlarca lira dolandırdığı iddiasıyla yargılanan banka şube müdürü Seçil Erzan hakkında verilen hükümde, sanığa 102 yıl 4 ay hapis ile 753 bin 880 lira adli para cezası verildiği belirtildi.

Gerekçeli kararda, Erzan’ın katılanlara söz konusu fonun Fatih Terim adına olduğunu ve fondan Terim'in de kazandığını söyleyerek, yatırılan para kadar yüksek getiri vaat ettiği aktarıldı. Fonun iddia edildiği üzere kapalı olduğu, başında dönemde bankada görev yapan ve sonrasında 'sanık' olarak yargılanan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu bulunduğu yönündeki beyanların da karar metninde yer aldığı bildirildi.

Mahkeme, Erzan’ın katılımcılara paranın döviz üzerinden yatırıldığını, paranın bankanın genel merkezine fiziki olarak götürülüp elden alındığını ve bundan dolayı uygulamada görünmediğinin söylendiğini kaydetti. Bu yöntemin genel olarak katılanların iradelerini sakatladığı değerlendirmesine yol açtığı ifade edildi.

Kararda ayrıca Erzan’ın ilk etapta katılanlardan aldığı paranın getirisi diye fazla ödeme yaparak güven tesis ettiği, bu nedenle katılanların yeniden yatırım yapma taahhüdünde bulunduğu; ancak sonraki aşamalarda bazı kişilerden bir kısmını, bazılarından tamamını, bazılarından ise daha fazlasını alıp nihayetinde ödeme yapamaz hale gelmesiyle olayın gün yüzüne çıktığı belirtildi.

Gerekçede, Erzan’ın hareketlerinin bankanın bir faaliyeti kapsamında bankayı temsilen gerçekleşmediği, suç işlenirken bankanın herhangi bir maddi varlığının kullanılmadığı vurgulandı. Bu nedenle sanığın sırf banka müdürü olması sebebiyle, eylemlerinin banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturmayacağına hükmedildi.

Mahkeme, bankacılık zimmeti yönünden hakkında kesin karar bulunduğundan yeniden yargılama yapılamayacağını; ayrıca bankacılık zimmeti suçunun söz konusu olabilmesi için zimmete geçirilen para ve varlıkların bankaya ait olması gerektiğini, üçüncü kişilere ait malların zimmete geçirilmesinin ancak hırsızlık veya dolandırıcılık gibi başka suçlara dönüşebileceğini belirtti. Bu kapsamda Erzan’ın, mağdurların hulûs ve saffetinden yararlanıp imzalarını almak suretiyle bordrodaki miktarlardan noksan ödeme yapmasının zimmet değil, zincirleme dolandırıcılık suçunu oluşturduğu sonucuna varıldı.

Karar, sanığın eylemlerinin mağdurların iradelerini sakatladığı ve dolandırıcılık sürecinin banka kaynaklı bir faaliyet olarak gerçekleşmediği değerlendirmesiyle şekillendi.

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı

Seçil Erzan davasında gerekçeli karar: Mağdurların iradelerini sakatladı

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kandıra'da 55 Hayvan Kurtarıldı — Açlık ve Bakımsızlık İddiası
2
Salihli'de Durdurulan Araçta 50 Gram Esrar Ele Geçirildi
3
Ceyhan'da Takside 1 Kilo 39 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi — 5 Tutuklama
4
Bakırköy'de 40 Bin Dolarlık Saat Dolandırıcılığı: 3 Şahsa 7'şer Yıla Kadar Hapis
5
Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 90 Yaşındaki A.P. İtfaiye Tarafından Kurtarıldı
6
İzmir Karabağlar’da Uyuşturucu Satan Sevgililer Yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları